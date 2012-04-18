Добкін думає, що боротися з ПР коктейлем Молотова може лише нетверезий

Про це М.Добкін заявив у середу, повідомили УНІАН у прес-службі Партії регіонів.

«Я не розцінюю цей вчинок ніяк, окрім як дії людини напідпитку», – зазначив М.Добкін. «Партія регіонів користується в Харківській області таким рівнем підтримки, що сьогодні пляшкою із запальною сумішшю з нею можуть боротися лише ті, хто дивиться на це життя нетверезим поглядом», – зазначив він.

При цьому голова Харківської облорганізації Партії регіонів нагадав, що в березні 2012 року було проведено соцдослідження, в ході якого було опитано понад п`ять тисяч респондентів у кожному місті Харківської області. «Порівняно з листопадом 2011 року рейтинг Партії регіонів у Харківській області зріс. Партія регіонів має стабільно високий рівень підтримки наших земляків», – підкреслив М.Добкін.

Прес-служба нагадує, що «16 квітня о 1 год. 55 хв. до чергової частини Дзержинского райвідділу внутрішніх справ м. Харкова надійшло повідомлення про те, що невстановлені особи розбили скло на першому поверсі житлового будинку по вул. Єсеніна, 7, де розташована громадська приймальня районної організації Партії регіонів, і через грати вікна закинули скляну пляшку із запальною сумішшю». «Втім, займання не відбулося», - зазначає прес-служба.

У повідомленні йдеться, що «на цьому ж поверсі знаходяться фізіотерапевтичне відділення міської дитячої поліклініки № 4, а також громадські приймальні декількох депутатів Харківської міської ради, магазин і офіс транспортної організації».

За даними прес-служби, слідчим відділом ХМУ ГУМВС порушено кримінальну справу за фактом хуліганських дій, здійснених групою невстановлених осіб за ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу України.