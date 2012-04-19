Влада столиці підписала угоду про співробітництво з КНУ ім. Тараса Шевченка

Згідно з угодою, столична влада береться замовляти та впроваджувати в міське господарство інноваційні наукові розробки вчених університету; підтримувати креативні та соціальні ініціативи молодих науковців та студентів університету; залучати їх до міжнародних конференцій, симпозіумів та семінарів; надавати можливість студентам проходити виробничу та педагогічну практику в КМДА та на комунальних підприємствах.

Також київська влада залучатиме талановиту студентську молодь до участі у міських, всеукраїнських, міжнародних конкурсах, фестивалях та змаганнях.

«Я завжди отримую неймовірне задоволення від спілкування із молодими та ініціативними людьми. Ваш потенціал, ваші знання та навики сьогодні дуже потрібні Києву. Ми робимо ставку на розвиток, тобто на ініціативи, наукові розробки та прогресивні ідеї. Тому я запрошую вас усіх до активної співпраці. Пропонуйте, ініціюйте, долучайтесь до наших міських програм», – сказав О.Попов, звертаючись до студентів університету.

У свою чергу, студенти погодились долучатися до реалізації міських програм, підтримувати ініціативи КМДА та пропонувати власні.

Під час зустрічі з головою КМДА студенти, між іншим, мали змогу дізнатися про те, як розвиватиметься Київ у найближчі 10 років, про перспективні професії та інноваційні проекти, про культурне становлення й актуальні проблеми української столиці. Вони подякували О.Попову за підтримку та розуміння молоді.