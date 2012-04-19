Азаров витратив матеріальну допомогу на благодійність

Матеріальну допомогу, отриману в 2011 році, прем’єр-міністр України Микола Азаров витратив на придбання ендопротезів для хворої жінки, повідомляє Урядовий портал.

«Співачка Наталя М. (прізвище не називаємо з етичних міркувань) уже практично не могла пересуватися. Грошей на протези суглобів у родини не було. Донька цієї жінки звернулася по допомогу до Глави Уряду. Як, до речі, багато інших людей звертаються до нього з проблемами, які не можуть вирішити самостійно. Прем’єр-міністр допоміг», - пояснює прес-служба.

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«Одну операцію українські хірурги Наталі М. вже зробили. Вона відновлюється, може ходити з допомогою палиці і готується до другої операції. Прогноз позитивний: жінка зможе ходити, виховувати доньку», -повідомляє прес-служба.

«Прем’єр-міністр не збирався розповсюджувати інформацію про цей благодійний вчинок, як і про інші, поштовхом до яких стали звернення людей, наприклад, заклик про допомогу онкохворій дівчинці зі Львова, розміщений на «Українській правді». Для Азарова це не питання піару, а питання співчуття і совісті», - зауважує прес-служба КМУ.