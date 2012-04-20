Уряд пропонує чорнобильцям самим обирати санаторії

Проект передбачає вільний вибір закладу санаторно-курортного лікування або відпочинку чорнобильцями.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства соціальної політики, проект на засіданні уряду представив віце-прем’єр-міністр – міністр соціальної політики Сергій Тігіпко.

Він наголосив, що законопроект розроблено з метою реформування корупційної процедури видачі безплатних путівок чорнобильцям шляхом запровадження принципу монетизації пільг. Зокрема, пропонується замінити видачу безкоштовних путівок (і, відповідно, проведення тендерів) наданням грошової допомоги для компенсації вартості путівок у спосіб безготівкового перерахування її санаторно-курортним закладам, які надали послуги.

При цьому людина самостійно обиратиме заклад санаторно-курортного лікування чи оздоровлення згідно із чергою, яку веде місцеве управління соціального захисту. Тим самим фактично буде реалізовано принцип «ваучеризації» оздоровлення, що дозволить повністю відмовитися від проведення тендерів за закупівлю послуг по оздоровленню серед санаторно-лікувальних закладів.

Законопроектом передбачається, що порядок надання допомоги визначатиме Мінсоцполітики - у межах щорічних бюджетних призначень (на 2012 рік передбачено 370 млн грн), а граничний обсяг допомоги, розмір середньої вартості путівки та порядок виплати грошової компенсації визначатиме Кабмін.