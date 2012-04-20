В Одеській міськраді нова депутатська група

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив учора на сесії секретар міськради Олег Бриндак.

За його словами, замість цієї фракції в міськраді створено депутатську групу «Майбутнє Одеси» на чолі із Світланою Фабрикант, до складу якої увійшли 10 депутатів, які раніше входили у фракцію «Сильна Україна», окрім Юрія Васькова і Олександра Іщенка, які вступили у фракцію Партії регіонів.

Раніше С.Фабрикант заявляла про відсутність намірів у неї і її колег по партії йти на об'єднання з Партією регіонів. За її словами, це питання обговорювалося з колишнім лідером само розпущеної партії Сергієм Тігіпком і було обґрунтоване тим, що їм «було б важко працювати в одній фракції з «регіоналами», спостерігаючи за голосуванням з важливих для Одеси питань депутатської більшості».