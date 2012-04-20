Брейвік планував перерізати горло екс-прем'єр-міністру

Обвинувачений у скоєнні терактів 22 липня минулого року норвежець Андерс Брейвік, процес у справі якого проходить в окружному суді Осло, на перехресному допиті детально розповів про підготовку до теракту, про те, кого збирався вбити в ті дні і про ще більш жорстокі плани, які не вдалося реалізувати. Про це повідомляє РІА "Новости".

Головним завданням терориста на острові Утейя, за його словами, було атакувати політичну еліту в один з п`яти днів, упродовж яких тривали збори. У перший день їх повинна була відвідати політичний коментатор газети Dagbladet Марті Мішелет, наступного дня - міністр закордонних справ Йонас Гар Стьоре, потім колишня прем`єр-міністр Гру Харлем Брундланд. Потім мав приїхати нинішній прем`єр Йенс Столтенберг.

"Так що будь-який з п`яти днів підходив для нападу", - сказав Брейвік, пояснивши, що Стьоре і Брундланд були для нього найбільш привабливими мішенями.

Він планував взяти з собою камеру і iPhone, щоб зняти смерть колишньої прем`єр-міністра - їй він збирався перерізати горло, а відеозапис страти викласти в інтернет. Другою мішенню був керівник молодіжного крила партії Ескіль Педерсен, потім Брейвік взявся б вбивати учасників табору.

"Я не планував розстріляти (тільки) 69 осіб, я хотів убити всіх, використовуючи воду як зброю масового ураження", - сказав Брейвік. За його словами, він вважав, що багато молодих людей потонуть від страху.

При цьому обвинувачений зазначив, що не хотів уславитися вбивцею дітей і планував, що жертвами стануть молоді люди, яким вже виповнилося 18 років. Він був упевнений, що в молодіжне крило партії можуть вступити тільки ті, хто досяг 16-річного віку, і що відсоток 16-17-річних підлітків в таборі дуже незначний. Про те, що серед розстріляних були діти, він дізнався наступного дня після теракту.

"Я розумів, що за вбивство молодих людей, яким не виповнилося 18 років, мене будуть критикувати. Я думав, що зможу за зовнішнім виглядом зрозуміти, якого вони віку, але вони поверталися спиною і я не міг розгледіти осіб. Реалізація задуму виявилася важчою, ніж я припускав" , - зазначив Брейвік.

На запитання прокурора, як він сьогодні оцінює свої дії, підсудний знову заявив, що вчинив би так само.