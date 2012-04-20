Янукович: будь-яка ізоляція – це самогубство

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив Президент України Віктор Янукович, виступаючи на засіданні Комітету з реформування і розвитку Збройних сил України та оборонно-промислового комплексу.

«Проголошена нами політика позаблоковості не передбачає самоізоляцію від процесів зміцнення регіональної і загальноєвропейської та глобальної безпеки», - сказав він.

За словами В.Януковича, у сучасному світі Україна повинна знаходити своє місце. «Усе інше, будь-яка ізоляція – це самогубство», - сказав глава держави.

Він підкреслив, що Україна і надалі буде розвивати тісні партнерські відносини з країнами Європейського Союзу, Росією, США, Китаєм, країнами СНД, іншими сусідніми державами, з НАТО, іншими міжнародними організаціями, у тому числі ООН та ОБСЄ.

Підтвердив В.Янукович і подальшу участь України у міжнародних заходах по врегулюванню криз, у миротворчих, антитерористичних, антипіратських діях, а також у діяльності по контролю за озброєнням.

В.Янукович спрогнозував, що у найближчій перспективі збройні конфлікти у безпосередній близькості до українських кордонів є малоймовірними. Водночас Збройні сили України мусять бути надійним щитом, здатним протистояти будь-якій небезпеці для держави.