Луценка повернули в СІЗО

Сьогодні екс-міністр внутрішніх справ Юрій Луценко був доставлений із Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги до Київського СІЗО.

Про це повідомляє Державна пенітенціарна служба України.

Згідно з висновками лікарів, за час перебування у цій лікарні Ю.Луценко був всебічно обстежений висококваліфікованими лікарями різного профілю, пройшов низку інструментальних та лабораторних досліджень.

Відповідно до медичних висновків, лікарі підтвердили раніше встановлені комісією фахівців МОЗ діагнози. Гепатиту С в Ю.Луценка не виявлено і раніше виявлено не було.

На сьогодні стан Ю.Луценка фахівцями Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної оцінюється як задовільний, а порівняно з травнем минулого року (перебував у цій же лікарні на обстеженні та стаціонарному лікуванні) лікарі відмічають покращення стану його здоров’я.

За висновками медиків, Ю.Луценко може брати участь у слідчих та судових діях і спеціалізованого стаціонарного лікування наразі не потребує.

Додатково ДПтС України повідомляє, що для обстеження Ю.Луценка було вивезено до лікарні 6 квітня.

Стан здоров’я Ю.Луценка надалі перебуватиме під наглядом медперсоналу Київського СІЗО.