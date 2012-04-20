Янукович ще раз нагадав про незмінність курсу на євроінтеграцію

Президент України Віктор Янукович наголошує на важливості ухвалення Стратегії національної безпеки і Воєнної доктрини, а також розгляду Концепції реформування ЗСУ.

Про це, як повідомляє Про це, як повідомляє сайт глави держави , він заявив на засіданні Комітету з реформування і розвитку ЗСУ та ОПК. «Вони є базою для розробки пакету програмних документів, що визначатимуть політику національної безпеки України у мінливому світі, майбутнє Збройних Сил, інших органів сектору безпеки», - сказав Глава держави. Водночас Президент наголосив, що відповідне рішення Комітету стане потужним сигналом щодо незмінності стратегічного курсу України на євроінтеграцію, наміру розвивати безпековий потенціал незалежної демократичної правової держави.

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