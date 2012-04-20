Азаров вважає, що в українців забагато вихідних

Прем`єр-міністр Микола Азаров вважає, що з економічної точки зору українці мають дуже багато вихідних днів.

Про це він заявив у ході спілкування з користувачами Facebook.

Зокрема, відповідаючи на запитання про необхідність скорочення кількості вихідних і святкових днів в Україні, М.Азаров сказав: «Як Ви думаєте, якщо ми це питання винесемо на референдум, якою буде думка більшості? Чи погодяться з Вами? З економічної точки зору Ви праві - українці відпочивають багато, але хороший господар у всі часи у свята займається ділом: хто на присадибній ділянці, хто на дачі, по-різному проводять свої вихідні. Але якщо місяць був напружений, то людина повинна відпочити».