Тимошенко забрали до лікарні не саму

Разом із екс-прем’єр-міністром України Юлією Тимошенко до Центральної клінічної лікарні «Укрзалізниці» в Харкові госпіталізована ще одна ув’язнена із Качанівської колонії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам на брифінгу в Качанівській виправній колонії начальник Управління Державної пенітенціарної служби України в Харківській області Євген Бараш.

За його словами, жінки були госпіталізовані на автомобілях швидкої медичної допомоги послідовно, одна за одною. Є.Бараш повідомив, що жінки утримуються в одній палаті лікарні «Укрзалізниці». Він додав, що друга госпіталізована, яка засуджена за злочини в сфері господарської діяльності, має подібну патологію.

За словами першого заступника міністра охорони здоров’я України, голови міжнародної медичної комісії Раїси Моісеєнко, жінку, яку госпіталізували разом з Ю.Тимошенко, також лікуватимуть медики комісії МОЗ.

Є.Бараш зазначив, що на місце Ю.Тимошенко в камері Качанівської колонії, швидше за все, нікого не поселятимуть. «Я не можу точно сказати, але, швидше за все, воно (місце Ю.Тимошенко в камері – УНІАН) залишиться вільне, поки не повернеться Юлія Володимирівна зі стаціонарного лікування», - сказав Є.Бараш.