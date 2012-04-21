Донецький губернатор їздить на двох Лексусах

У голови Донецької обласної державної адміністрації Андрія Шишацького загальна сума сукупного доходу у 2011 році становила 1 млн 532 грн.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Донецької облдержадміністрації.

Так, згідно з декларацією, в суму його сукупного доходу входить заробітна плата, інші виплати і винагороди, нараховані (виплачені) декларанту відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору – 161,874 тис грн., дивіденди, відсотки – 838,603 тис грн., подарунки, призи, виграші - 55 грн; матеріальну допомогу губернатор не одержував.

Загальна сума сукупного доходу членів сім'ї А.Шишацького за 2011 рік становила – 221,088 тис грн.

Голова ОДА є власником земельних ділянок загальною площею 550 кв. м і 1,108 тис кв. м; квартир загальною площею 250 кв. м і 115 кв. м, садового (дачного) будинку загальною площею 80 кв. м, гаража - 38 кв. м., іншого нерухомого майна загальною площею 280,3 кв. м і 209,2 кв. м, автомобіля Toyota Land Cruiser 200, 2011 року випуску.

Родині А.Шишацького належить житловий будинок загальною площею 64,5 кв. м і квартира загальною площею 47,7 кв. м, автомобілі Lexus RX 350 2007 року випуску і Lexus LX 570 2009 року випуску.

Сума коштів на рахунках А.Шишацького у банках та інших фінансових установах становить 3 млн 875,230 тис грн., номінальна вартість цінних паперів (акцій) – 8 млн 739, 483 тис грн.

Сума коштів на рахунках в банках і інших фінансових установах членів сім'ї – 400 тис грн., номінальна вартість цінних паперів членів сім'ї – 26,803 тис грн. Розмір внесків до статутного капіталу товариства, підприємства, організації членів сім'ї – 4 млн. грн.