Тимошенко пообіцяла Кличку підтримку

Екс-прем'єр-міністр, лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко радить лідеру партії «УДАР» Віталію Кличку балотуватися в мери Києва, запевняючи, що опозиція його підтримає.

Про це Ю.Тимошенко повідомила в ексклюзивному інтерв'ю ZN.UA.

«Батьківщина» підтримає Віталія на посаду Київського міського голови. Переконана, що і вся об'єднана опозиція його теж підтримає. Думаю, він виграє ці вибори», - сказала Ю.Тимошенко.

«Не хотілося б, щоб Віталій відмовився від участі у виборах мера Києва, тому що в цьому випадку виборів як таких не буде: Партія регіонів просто призначить на посаду мера «легіонера» Попова», - заявила екс-прем'єр.

За її словами, за два чи три місяці підготувати нового кандидата для Києва - це утопія. «До рівня підтримки Кличка такий кандидат не виросте, що б ми не робили», - сказала Ю.Тимошенко.

«Я хочу порадити Віталію йти сміливо на вибори мера і перемагати. Якщо кияни оберуть його мером, то це тільки допоможе йому в політичному майбутньому», - наголосила Ю.Тимошенко.