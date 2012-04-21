Клюєв оголосив корупціонерів «ворогами держави»

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Андрій Клюєв запевняє, що жодному представнику влади, викритому в корупції, не вдасться уникнути покарання.

«Запевняю, ми знайдемо швидкий спосіб дати по рукам тим, хто намагається уникнути відповідальності, прикриваючись партійним квитком або приналежністю до влади», - заявив А.Клюєв, повідомили УНІАН у прес-службі РНБО.

За його словами, «якщо ми хочемо подолати корупцію, ми не маємо права ділити корупціонерів на "своїх" і "чужих". Всі вони - вороги держави».

На переконання А.Клюєва, всі повинні нести відповідальність за свої злочини, незважаючи на політичну приналежність. «Перші кроки ми вже зробили. Партія регіонів відкрито почала процес очищення своїх лав від осіб, які заплямували себе корупційними вчинками. Тільки так ми можемо повернути довіру наших громадян», - зазначив секретар РНБО.

При цьому прес-служба наводить дані МВС, згідно з якими тільки в 2012 році до кримінальної відповідальності за корупційні дії було притягнуто 49 депутатів усіх рівнів: найбільше - 30 депутатів - від Партії регіонів, 11 - від БЮТ, 5 - від НУ-НС, 1 - від Комуністичної партії і 2 - від ВО «Свобода».