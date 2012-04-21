Німецькі лікарі вважають, що лікування Тимошенко в Харкові не буде успішним

Зокрема, звіти голови правління німецької клініки «Шаріте», доктора наук у сфері неврології, професора Карла Макса Айнхойпля та директора Центру м’язово-скелетної хірургії, доктора наук у сфері травматології, професора Норбертв Хааса розміщено на сайті «Батьківщини».

«Українські власті доклали великих зусиль, аби створити для пані Тимошенко якомога кращі умови для її лікування та реабілітації у лікарні «Укрзалізниці». Проте з огляду на особливі проблеми пані Тимошенко, а також на її особливу особисту історію хвороби, не видається ймовірним, що терапія там буде успішною», - підкреслюється у звіті К.М.Айнхойпля.

За словами К.М.Айнхойпля, у лікарні присутні не всі фахові дисципліни, які потребуються в контексті комплексної реабілітації хронічних больових синдромів та ускладнень.

«З огляду на історію хвороби пані Тимошенко існує термінова потреба в психосоматичному лікуванні. Крім того, це, у принципі, дуже бажано при хронічних больових синдромах. Також і відділення з цією спеціалізацією ми не змогли знайти»,- йдеться у звіті.

«Наші запитання щодо подальших концепцій для спеціального лікування пацієнтів із захворюваннями (видалено діагноз), зокрема, при хронізації процесу, особливого успіху не принесли», - зазначається також у звіті.

Крім того, за словами К.М.Айнхойпля, психосоматичний рівень лікування, який має центральне значення саме при хронічних больових станах, німецьким лікарям не було представлено.

«З огляду на вищезгадані обставини видається вкрай неймовірним, що в лікарні у Харкові можна буде створити конче необхідну при лікуванні хронічних болів довіру між пацієнткою та терапевтами, - констатує К.М.Айнхойпль. - Навіть якщо з точки зору німецьких експертів немає жодних підстав сумніватися в етичних якостях українських лікарів із залізничної лікарні або лікарів з міжнародної комісії, недовіра, що накопичилася на основі особистого досвіду пані Тимошенко, представляє собою майже нездоланну перешкоду для довірливих відносин "лікар — пацієнт". А без цього не варто очікувати успішного подолання усього комплексу проявів хвороби...».

У свою чергу Н.Хаас у своєму звіті зазначає, що під час візиту не було представлене обладнання для інших технік розвантажувальної лікувальної фізкультури на нейрофізіологічній основі у комбінації з високоспеціалізованими, також й інвазивними, болетерапевтичними заходами.

«Якою мірою у Харкові є в наявності дійсно кваліфікований, досвідчений персонал, здатний реалізувати описану вище схему лікування, в рамках одноразового короткого візиту неможливо з’ясувати. Грунтовнішу оцінку можна було б зробити лише за участі відповідних фахівців з різних професійних груп в рамках спільного лікування протягом щонайменше 2-3-х тижнів», - йдеться у звіті Н.Хааса.

У прес-службі «Батьківщини» підкреслили, що висновки німецьких лікарів опубліковано, щоб запобігти інсинуаціям та спекуляціям, які вже почалися з боку влади щодо висновків німецьких лікарів, та маючи на це особистий дозвіл Юлії Тимошенко.