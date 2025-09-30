Росіяни втратили "очі" своєї ППО в Криму.

У ніч на 30 вересня підрозділи Сил спеціальних операцій уразили дороговартісний об'єкт російської ППО в окупованому Криму - радіолокаційну станцію російського зенітно-ракетного комплексу С-400 "Тріумф". Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

"Символічно, що дороговартісна система ППО ворога націлена, зокрема, і проти БПЛА, була нейтралізована ударними дронами ССО. Радіолокаційна станція є "очима" комплексу С-400 "Тріумф". Без елементу спостереження та наведення уся система втрачає свою боєздатність", - сказано в повідомленні.

В Генштабі наголошують, що підрозділи ССО продовжують завдати значущих уражень ворогу, пришвидшуючи його неможливість ведення подальших бойових дій.

Відео дня

Удари по Криму

Як повідомляв УНІАН, це не перше влучання на території окупованого півострова Крим по російських радіолокаційних станціях (РЛС) зі складу С-400 "Тріумф".

У Головному управління розвідки Міністерства оборони України повідомляли, що в ніч на 28 серпня 2025 року спецпризначенці Департаменту активних дій ГУР МО України уразили на території тимчасово окупованого Криму ворожу дороговартісну ціль - російський радіолокаційний комплекс 91Н6Е зі складу ЗРК С-400 "Тріумф".

"Тріумф" - найменування експортної версії. Контрактна вартість одного дивізіону з чотирьох машин зенітного ракетного комплексу С-400 близько 625 млн доларів.

Вас також можуть зацікавити новини: