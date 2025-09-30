Про можливу передачу літаків Gripen повідомив перший заступник міністра оборони України, генерал-лейтенант Іван Гаврилюк.

Ймовірно, Україні не варто розраховувати на швидке постачання винищувачів JAS 39 Gripen. Про це з посиланням на Міністерство оборони Швеції повідомляє Expressen.

"‎Робота триває, і ми не маємо жодної нової інформації з цього питання‎, - заявили в шведському оборонному відомстві. "‎Ми ведемо конструктивний і глибокий діалог з Україною"‎, - додали у Міноборони.

За даними Expressen, Україна зацікавлена в отриманні JAS 39 у версії C/D, а також у купівлі нових літаків у версії Gripen E.

У першому випадку йдеться про досить старі машини, які мають обмежені бойові можливості. Це стосується, зокрема, бойового навантаження та радіусу дії, що є відносно невеликими.

Натомість Gripen E - значно потужніший літак, який відповідає всім сучасним вимогам до винищувачів покоління 4+.

Україна націлилася на Gripen

Нагадаємо, нещодавно перший заступник міністра оборони України, генерал-лейтенант Іван Гаврилюк повідомив, що наша країна може отримати літаки Gripen.

На запитання журналіста про те, які саме винищувачі очікують - Mirage, Gripen чи F-16 - Гаврилюк відповів: "Практично, ви номенклатуру назвали правильно, але деталізувати, коли, що, який, я не буду".

Варто сказати, що самі шведи раніше не виключали продаж Україні винищувачів JAS 39. Проте, за словами міністра оборони країни Пола Йонсона, це буде можливо лише після завершення російсько-української війни.

