Лутковську офіційно оголосили омбудсманом
13:55, 24 квітня 2012Політика
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Шершун зробив оголошення безпосередньо зі свого робочого місця, оскільки трибуну ВР заблокували.
Валерія Лутковська - омбудсман. Офіційно
У парламенті офіційно оголосили про призначення Валерії Лутковської Уповноваженим Верховної Ради з прав людини.
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова лічильної комісії Микола Шершун.
М.Шершун зробив оголошення безпосередньо зі свого робочого місця, оскільки трибуну ВР заблокували депутати з фракції «БЮТ-Батьківщина», які постійно скандували: «Ганьба!».
За обрання В.Лутковської поголосували 252 народних депутата.
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