Лутковську офіційно оголосили омбудсманом

У парламенті офіційно оголосили про призначення Валерії Лутковської Уповноваженим Верховної Ради з прав людини.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова лічильної комісії Микола Шершун.

М.Шершун зробив оголошення безпосередньо зі свого робочого місця, оскільки трибуну ВР заблокували депутати з фракції «БЮТ-Батьківщина», які постійно скандували: «Ганьба!».

За обрання В.Лутковської поголосували 252 народних депутата.