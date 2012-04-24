Литвин достроково закрив засідання ВР

Як передає кореспондент УНІАН, він ухвалив таке рішення, оскільки депутати з фракції "БЮТ-Батьківщина" заблокували трибуну і президію парламенту.

Опозиціонери неодноразово зверталися до В.Литвина з заявою про те, що не дадуть парламенту працювати в нормальному режимі, доки не будуть задоволені їх вимоги.

Деякі депутати навіть почали штовхати крісло, на якому сидів голова Верховної Ради України.

Після закриття ранкового пленарного засідання опозиціонери підперли вхідні двері до президії стільцями і продовжують перебувати біля трибуни та у президії.

Наразі невідомо, чи вдасться відкрити вечірнє пленарне засідання.

Як повідомляв УНІАН, народні депутати з фракції "БЮТ-Батьківщина" вимагають негайно заслухати генерального прокурора України Віктора Пшонку щодо перевезення Ю.Тимошенко з Качанівської колонії до лікарні.

Також опозиціонери вимагають допустити до Ю.Тимошенко депутати-лікарів, включаючи представників Партії регіонів.

«Ми не підемо з цього місця, поки тут не буде генерального прокурора. Ми не підемо звідси, поки тут не буде керівника «фашистської» пенітенціарної служби», - сказав депутат з фракції "БЮТ-Батьківщина" Сергій Пашинський.