Єфремову не подобається, як об'єднується опозиція

Про це повідомляє прес-служба Партію регіонів.

«Кілька місяців тому я запропонував нашим колегам з опозиції об'єднатися. І мене б радувало, якби дійсно опозиційні політичні сили об'єднувалися, при цьому не ошукуючи своїх виборців», - відзначив політик.

О.Єфремов нагадав, що при об'єднанні Партії регіонів і партії «Сильна Україна» Сергій Тігіпко відверто заявив, що його політсила вливається у ПР, вони хочуть спільно працювати щодо розвитку держави, а «Сильна Україна» буде ліквідована.

«А те, що сьогодні відбувається з «Батьківщиною» і «Фронтом Змін», – об'єднанням не назвеш. Вони говорять, що об'єднуються, і на цей період Арсеній Яценюк вийде з «Фронту Змін», але при цьому «Фронт Змін» далі існуватиме. Потім, коли вони прийдуть до парламенту, відокремляться по фракціях», - відзначив депутат.

Він також нагадав, що такий приклад об’єднання вже був в історії українського парламенту - з «Нашою Україною», коли політичні сили не відповідали за свої дії. «Мені здається, що це не те об'єднання, яке могло б принести користь опозиції», - зазначив парламентарій.