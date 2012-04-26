Канадсько-українська фундація засуджує жорстоке поводження з Тимошенко

КУФ також вимагає, щоб її негайно звільнили та, щонайменше, невідкладно перевели на лікування до берлінської клініки.

Як повідомляє сайт Ю.Тимошенко, у заяві йдеться: "Канадсько-українська фундація закликає уряд Канади негайно підняти це питання в ООН, Комісії ООН з прав людини та всіх відповідних міжнародних органах для того, щоб виправити цю кричущу ситуацію, та, при потребі, звернутись з проханням до міжнародної спільноти застосувати санкції проти членів уряду та інших осіб в Україні, причетних до здійснення політичних репресій проти демократичних лідерів країни".

Фундація також підтримала відкритий лист, оприлюднений лідерами фракцій "БЮТ-Батьківщина" та "Наша Україна - Народна самооборона" у Верховній Раді, у якому вони закликають ЄС, Європейський парламент, Парламентську Асамблею Ради Європи та національні парламенти держав ЄС допомогти українській опозиції у її боротьбі проти авторитарного режиму Президента Віктора Януковича, а також добиватись звільнення політичних лідерів, які або перебувають у в’язниці, або очікують рішення суду за незаконними політично вмотивованими звинуваченнями та вироками.

*** Канадсько-українська фундація (КУФ) була створена у 1995 році Конгресом українців Канади, який представляє українську громаду в Канаді та її численні організації. КУФ займається координацією проектів громадянського суспільства, освітніх, суспільних та гуманітарних проектів, а також ініціатив між Канадою та Україною. Фундація також надає політичні поради та аналітичну підтримку у справах України уряду Канади.