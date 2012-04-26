У ВР посилили охорону, журналістів не пускають у ложу преси

Ложу преси у Верховній Раді України закрито. У будівлі парламенту посилено охорону.

Як передає кореспондент УНІАН, народний депутат Олександр Сочка (фракція «БЮТ-Батьківщина») повідомив журналістам, що нібито лідер фракції Партії регіонів Олександр Єфремов звернувся з листом до голови ВР Володимира Литвина з проханням не допускати журналістів у ложу преси.

За словами О.Сочки, «ми не виключаємо, що їм (парламентській більшості) потрібно буде зараз розблокувати Верховну Раду в будь-який спосіб, і зробити це так, щоб ні українські журналісти, ні українські громадяни, ні світова громадськість не побачили, у якій спосіб це буде зроблено».

Він зазначив, що розблокування відбуватиметься, швидше за все, у той же спосіб, що і раніше, тобто із застосуванням фізичної сили.

Як відомо, на 10.15 заплановано брифінг голови ВР В.Литвина.