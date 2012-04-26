Тюремники кажуть, що Тимошенко відмовилась показати синці судмедексперту

За інформацією прес-служби ДПтС, сьогодні, 26 квітня, до Качанівської виправної колонії прибула керівник відділу судово-медичних експертиз Харківського обласного бюро судово-медичних експертиз для проведення огляду Ю.Тимошенко на предмет наявності або відсутності у неї тілесних ушкоджень.

Однак, Ю.Тимошенко відмовилась від огляду експерта. Про це судмедекеспертом та лікарями Качанівської виправної колонії було складено відповідний акт, йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 20 квітня Ю.Тимошенко госпіталізували до ЦКЛ «Укрзалізниці» в Харкові. За словами першого заступника міністра охорони здоров’я Раїси Моісеєнко, після відмови Ю.Тимошенко від обстеження та лікування їй було зроблено виписку та близько 13.00 22 квітня перевезено з лікарні до Качанівської колонії.

24 квітня захисник Сергій Власенко після відвідування екс-прем’єр-міністра у колонії заявив про побиття його підзахисної у виправному закладі 20 квітня.

Керівництво Качанівської колонії, прокуратура та ДПтС спростувало ці заяви.

Водночас Омбудсмен Ніна Карпачова заявила, що її представник під час огляду Ю.Тимошенко виявив на її тілі синці на передпліччі, ділянці ліктьового суглобу правої руки, а також значного розміру синця у правій пахвинній ділянці живота.

Н.Карпачова назвала дії працівників Качанівської колонії стосовно Ю.Тимошенко катуванням. Вона також вимагає від генерального прокурора Віктора Пшонки порушити кримінальну справу та відсторонити від виконання посадових обов’язків усіх причетних до факту брутального поводження з Ю.Тимошенко.