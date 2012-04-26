У п'ятницю, 27 квітня, в 11.00 відбудеться прес-конференція «Як обдурюють українців імпортери взуття і законодавці?».

Учасники:

Олександр Бородиня – президент, голова правління Ліги «Укршкірвзуттяпром», президент Асоціації «Укршкірпром»;

Фабіо Регоза – генеральний директор українсько-італійського взуттєвого підприємства «РИФ-1» (торгова марка «InBlu»).

Питання прес-конференції:

1. Нинішня ситуація на ринку взуття: якість вітчизняної та імпортної продукції, результати аналізу контрольних закупівель товару, демонстрація препарованих зразків взуття. Ініціатива громадської організації Ліга «Укршкірвзуттяпром» по інформуванню споживачів про надійних виробників взуття.

2. Можливі несприятливі наслідки для економіки країни і для мільйонів споживачів у результаті декриміналізації контрабанди товарів, що вводиться новим Митним кодексом України, а також у разі ухвалення нових законопроектів по введенню митних зборів на устаткування і сировину для взуттєвої і шкіряної промисловості, яка в Україні не виготовляється.

Керівник двох організацій, об'єднуючих підприємства взуттєвої і шкіряної галузей, – Ліги українських виробників взуття «Укршкірвзуттяпром» і Асоціації шкіряних підприємств «Укршкірпром» - О.Бородиня і керівник сучасного українсько-італійського взуттєвого підприємства «РИФ-1» (торгова марка «InBlu») розкажуть про те, як розвивається вітчизняна взуттєва і шкіряна галузі, що заважає їх розвитку, про те, хто, як і навіщо дурить споживачів, які часто купують неякісне взуття, а також наочно продемонструють, яке воно – імпортне дитяче взуття.

Прес-конференція відбудеться в Інформаційному агентстві «Наш продукт».

Адреса: м. Київ, вул. Старокиївська, 10-Г, бізнес-центр «Вектор», корпус А, поверх 1, прес-центр ІА «Наш продукт».

У залі надаються послуги вільного доступу до wi-fi.

Схему проїзду приведено тут.

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