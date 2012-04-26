Венеціанська комісія схвалює зміни, внесені КС України до закону про вибори

Венеціанська комісія не має заперечень щодо змін, внесених нещодавно Конституційним Судом України до закону про вибори народних депутатів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції в Страсбурзі заявив секретар Венеціанської комісії Томас Маркерт.

“Я думаю, що це законно, коли Конституційний Суд скасовує певні положення, які не відповідають Конституції”, - сказав він.

За словами секретаря Венеціанської комісії, рішення КС щодо заборони голосування закордонним українцям за кандидатів, що висуваються за мажоритарними округами, не зустріло заперечень з боку експертів Комісії.

“Наші експерти вважають, що це, в цілому, позитивний крок”, - сказав Т.Маркерт.

Разом з тим він зазначив, що було б дуже важливо, щоб українська влада утрималася від подальшого внесення змін до закону про вибори депутатів до парламентських виборів, призначених на кінець жовтня, оскільки до них залишилося не дуже багато часу.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно Конституційний Суд України схвалив два рішення, якими скасував положення закону про вибори народних депутатів України про можливість голосування закордонних українців за кандидатів, що висуваються за мажоритарними округами, а також про можливість одночасного висування кандидатів за партійними списками та за мажоритарними округами.

*** Венеціанська комісія - дорадчий орган Ради Європи з питань конституційного права, котрий надає висновки про відповідність проектів законодавчих актів європейським стандартам та цінностям. Офіційна назва - Європейська комісія за демократію через право.