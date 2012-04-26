Богатирьова обіцяє відповісти тюремникам до суботи

Віце-прем’єр-міністр України - міністр охорони здоров’я України Раїса Богатирьова запевняє, що комісія МОЗ до 28 квітня надасть висновки щодо стану здоров’я колишнього прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко та можливості її участі у судовому засіданні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Р.Богатирьова заявила журналістам сьогодні у Кабінеті міністрів.

«До нас прийшов запит від пенітенціарної служби, де вони попросили створити ще одну додаткову комісію, назвали три фази лікарів, яких треба залучити для консультацій. Я видала наказ про те, щоб керівник спільної комісії - урядової, Міністерства охорони здоров‘я та іноземної - створили таку робочу групу. І, думаю, що в кінці тижня ця група збереться і розгляне (це питання – УНІАН), якщо Юлія Володимирівна надасть можливість оглянути її і зробити заключення», - сказала Р.Богатирьова.

Вона наголосила, що медики, які несуть відповідальність щодо надання допомоги Ю.Тимошенко, зроблять всі необхідні дії з огляду на стан здоров’я Ю.Тимошенко.

«Я не думаю, що будуть якісь сенсації, такі, які нашкодять або Юлії Володимирівні, або нашкодять професійному статусу і оцінкам медичної громадськості», - наголосила вона.

Вона підкреслила, що до роботи група з огляду стану здоров’я Ю.Тимошенко приступить або 26, або 27 квітня.

«Треба ж напередодні (суду – УНІАН) дивитися людину, я розумію», - підкреслила віце-прем’єр.

Як повідомляв УНІАН, Київський районний суд Харкова в суботу, 28 квітня, о 10.00 розпочне слухання по суті кримінальної справи щодо ЄЕСУ. Засідання проходитиме у приміщенні Апеляційного суду Харківської області.