Наливайченко каже, що у влади уже дійшли руки і до столичних ЗМІ

Про це повідомили УНІАН у прес-службі партії.

«Після застосування «технологій» обмеження ефіру та удару по незалежних каналах Одеси і Харкова, адміністративна цензура і тиск приходять до столиці», - вважає він.

На його переконання, мета дій податкової міліції - паралізувати роботу каналу ТВі через тиск на його партнерів і підрядників, щоб ті відмовилися від співпраці з ним. «Масова виїмка документообігу - це основний метод податківців, котрим, зокрема, зараз знищують україномовний дубляж», - заявив В.Наливайченко.

Він підкреслив, що «атака на партнерів ТВі - ганебний проект по закриттю всеукраїнського каналу, котрий далі може бути застосовано владою стосовно інших телеканалів з метою рейдерських захоплень».

«Вимагаємо зупинити переслідування телеканалу ТВі, провести парламентські слухання на захист телеканалу і парламентський звіт голови ДПА щодо тиску його підлеглих на свободу слова в Україні», - наголосив В.Наливайченко.

Як повідомляв УНІАН, телеканал ТВі заявив про протизаконні дії податкової міліції. Так, на каналі підозрюють, що податкова міліція незаконно проводить документальну перевірку каналу. Такий висновок телеканал робить на основі листів від податкової, отриманих їхніми контрагентами про перевірку.