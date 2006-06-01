Партія регіонів виступає за поглиблення співпраці з НАТО, але рішення про вступ України до цієї організації має прийматись на референдумі.

Про це заявив член Політради Партії регіонів, народний депутат Тарас ЧОРНОВІЛ, повідомляє прес-служба партії.

Т.ЧОРНОВІЛ переконаний, що без референдуму про НАТО говорити не можна. А референдум, на його думку, може відбутися не раніше, ніж через 2-3 роки. “Ось тоді вже будемо агітувати, розповідати, що таке НАТО. До речі, Партія регіонів заявила, що вона за дуже серйозну й глибоку співпрацю з цією організацією”, - сказав депутат. Т.ЧОРНОВІЛ нагадав, що саме лідер партії Віктор ЯНУКОВИЧ, коли був прем’єр-міністром, підписав основні документи щодо співпраці України із НАТО, так само як і з ЄЕП. Доктрина «Європейський союз - Україна» була розроблена й готувалася також Кабінетом Міністрів В.ЯНУКОВИЧА.

“І тому Партія регіонів абсолютно адекватно ставиться до того ж НАТО. Ось Росія, наприклад, із НАТО співпрацює по повній програмі, але вступати в Північноатлантичний альянс не збирається. Тож для початку Україні потрібно було б хоч мати вигоду з тих організацій, членом яких вона вже є. Бо, скажімо, крім декларацій, з ЄЕП ми нічого не маємо. Наша ж політична сила пропонує зробити так, як робить Росія, - без прямого вступу до НАТО дуже серйозно поглибити співпрацю”, - сказав депутат.

За його словами, якщо уряду, Президенту вдасться переконати хоча б трохи більше половини українців, щоб вони підтримали вступ до НАТО, то “ми здамося і теж за це проголосуємо у Верховній Раді”.

Як зазначив Т.ЧОРНОВІЛ, ”у мене таке враження, що Віктор ЮЩЕНКО й сам прекрасно розуміє, що ні про яке НАТО мова нині не йде. Але йому треба звітувати про свою політичну програму. Мовляв, не можемо вступити, бо парламент поганий”. Але, за словами депутата, “Віктор Андрійович сам жодних кроків не робить. Спочатку йому потрібно було б поглибити взаємовідносини із НАТО на вигідній для України основі. А ми за останні півтора року втратили навіть ті напрацювання у військово-технічному співробітництві з Північноатлантичним альянсом, які мали раніше».

Т.ЧОРНОВІЛ також прокоментував висловлювання деяких видань, що в Партії регіонів та «Нашої України» є розходження зі вступом України до НАТО, навівши приклад: «19 березня 2006 року перший номер НСНУ Юрій ЄХАНУРОВ у прямому ефірі ТРК «Україна» на звпитання глядача відповідає: «Про яке НАТО ви взагалі говорите? Що ви нам його кидаєте? Три чверті українців проти НАТО - ми не підемо проти свого народу».