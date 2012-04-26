Пилипенко: Комітет з прав людини ПАРЄ високо оцінив новий КПК України

Про це розповів Укрінформу представник української делегації в ПАРЄ Володимир Пилипенко, коментуючи результати засідання комітету з прав людини ПАРЄ.

"Генеральний директор з прав людини та верховенства права Ради Європи Філіп Буайя висловив підтримку Україні і високо оцінив прийняття нового Кримінального процесуального кодексу, а також привітав бажання української сторони якнайшвидше передати його на юридичну експертизу Раді Європи", - зазначив парламентарій.

Водночас, на думку експертів профільного Директорату РЄ, майже 90% їхніх рекомендацій враховано у новому КПК України, зазначив Пилипенко.

За його словами, представники комітету наголосили на необхідності якнайшвидшого введення у дію КПК, "оскільки це один із важливих кроків на шляху інтеграції України в європейське співтовариство". ПАРЄ надасть підтримку українській стороні в імплементації кодексу, навчанні суддів, прокурорів та адвокатів, опануванні ними новими правилами кримінального провадження.