ЗМІ: Хорошковський пообіцяв звільнити Тимошенко в обмін на асоціацію

Про це пише сьогодні інтернет-видання EurActiv.

За даними видання, на запитання, чи зміна законодавства може вирішити проблему Ю.Тимошенко, він сказав, що як юрист проти адаптації законодавства для задоволення потреб однієї особи. «Але я впевнений, що коли ця проблема стане головною перешкодою нашій стратегії руху до Європейського Союзу, більшість в парламенті зможе схвалити надзвичайні рішення в цьому плані», - додав він (В.Хорошковський – УНІАН).

На прохання EurActiv деталізувати, він сказав: “Якщо ви підпишете угоду про асоціацію, ми звільнимо Ю.Тимошенко”, він посміхнувся, зазначивши, що не може додати нічого більше до того, що сказав”, - пише видання про розмову В.Хорошковського з іноземними журналістами, акредитованими в Брюсселі під час сніданку 25 квітня.

Видання також зазначає, що у розмові з журналістами В.Хорошковський висловив сумнів у реальному намірі Європи підписати угоду про асоціацію з Україною.

“Якщо б не було справи Ю.Тимошенко, чи були ми ближчими до ЄС?”, - цитує видання слова українського віце-прем’єра.

Після цього, зазначає EurActiv, В.Хорошковський намагався змінити тему дискусії, однак більшість журналістів продовжували ставити запитання щодо повідомлень про побиття Ю.Тимошенко в колонії.

Видання також зазначає, що Посол України при ЄС Костянтин Єлісєєв спробував підкреслити геополітичні переваги для ЄС в інтеграції України, серед яких – розмір країни, динаміку її населення та економіки. У відповідь журналісти зазначили, що Туреччина висуває такі ж самі аргументи, однак так і не змогла просунутися у питанні набуття членства в ЄС.

“В.Хорошковський втрутився, заявивши, що за таких обставин Туреччина сказала, що тоді шукатиме чогось іншого. На запитання EurActiv, чи означає це, що Україна шукатиме зближення з Росією, якщо не буде успіху з ЄС, він кивнув стверджувально. На повторне запитання, він повторив ту саму “мову жестів”. На запитання втретє, він сказав “Ні” і посміхнувся”, - пише EurActiv.