Партійці Яценюка не хочуть іти "під Турчинова"

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив на прес-конференції у Чернігові.

За словами І.Романенка, рішення про вихід із партії написали також його колишній заступник Алла Ващенко та координатор підприємницької ініціативи "Фронту Змін" на Чернігівщині Олена Варнакова.

Як пояснив І.Романенко, його рішення про вихід із партії пов’язано зі зміною задекларованих "Фронтом Змін" принципів та цінностей.

"Поглинання партії "Батьківщиною" стало, по суті, рейдерським захопленням "Фронту". Зараз представники цих партій обговорюють списки, а не цілі. Основою для об’єднання став поділ місць, а не спільний проект розбудови країни. Я не хочу бути в одній партії з Турчиновим, який використовує методи, що нічим не відрізняються від методів Партії регіонів", - сказав він.

І.Романенко наголосив, що Арсеній Яценюк проміняв довіру прихильників на ілюзорне лідерство, а подібне "об’єднання" дискредитує опозицію.

І.Романенко написав заяву про вступ до партії "Україна – Вперед!".