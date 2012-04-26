Міліція виклала свою версію масового арешту "свободівців" у кінотеатрі

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю ГУМВС України в м. Києві, сьогодні близько 18.00 спецлінією «102» до чергової частини ГУМВС України в м. Києві надійшов виклик, що в кінотеатрі «Україна» на вулиці Городецького, 5 група невідомих осіб порушує громадський порядок.

На місце виклику одразу було направлено слідчо-оперативну групу Печерського райуправління міліції. Попередньо встановлено, що під час презентаційного показу художнього фільму «Матч» до приміщення кінотеатру увірвалося близько 30 невідомих, які почали перешкоджати проведенню заходу, порушували громадський порядок. На прохання працівників та охоронців закладу припинити протиправні дії та залишити будівлю непрохані візитери не реагували. Охоронці були змушені викликати міліцію.

За підозрою у порушенні громадського порядку до Печерського районного управління міліції правоохоронцями доставлено 20 осіб.

У кінотеатрі працюють представники слідчо-оперативної групи столичної міліції, які оглядають місце події, опитують свідків та очевидців.

За цим фактом слідчим відділом Печерського РУ ГУМВС України в м. Києві порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). З’ясовуються усі мотиви та обставини скоєного. Розпочато досудове слідство.

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Як повідомляв УНІАН з посиланням на прес-службу ВО "Свобода", близько трьох десятків націоналістів "прийшли висловити свою незгоду із демонстрацією відверто українофобського фільму "Матч" у кінотеатрі "Україна". Попри те, що націоналісти не порушували громадського порядку, до зали увірвалися понад півсотні бійців спецпідрозділу "Беркут" і затримали всіх присутніх".

Серед затриманих – заступник голови ВО "Свобода" Андрій Мохник, голова Київської "Свободи" Андрій Іллєнко, керівник Сумської "Свободи" Ігор Мірошниченко, голова громадської ради при Державному агентстві України з питань кінематографії Пилип Іллєнко, депутати місцевих рад.