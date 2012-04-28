Дружини й адвокати “васильківських терористів” наполягають на сфабрикованості справи

Про це вони повідомили на прес-конференції в УНІАН.

Адвокат О.Мельник наголосила, що звинувачення на адресу Ігоря Мосійчука, Сергія Бевза та Володимира Шпари базуються лише на припущеннях слідства, що порушує принцип “презумпції невинуватості”. Адвокат заявила, що немає підстав вважати, що її підзахисні будуть намагатися ухилитися від суду, перешкоджати встановленню істини у справі або продовжувати злочинну діяльність, а отже тримання під вартою є незаконним.

Захисники повідомили, що в суді допитані головні свідки обвинувачення, які не надали прямих доказів провини підсудних. За їх словами, більше 20 народних депутатів заявили про готовність взяти І.Мосійчука, С.Бевза та В.Шпару на поруки, підсудний І.Мосійчук має серйозні проблеми зі здоров’ям, однак, незважаючи на це все, суддя відмовився навіть розглядати клопотання про зміну запобіжного заходу.

Інший захисник Д.Лошаков заявив, що вибуховий пристрій, який є основою обвинувачення, був таємно знищений в межах вибухово-технічної експертизи. На його переконання, це свідчить про те, що слідство умисно приховало цей доказ, щоб у захисту та суду не було можливості перевірити його достовірність та дослідити під час ознайомлення з матеріалами справи в суді. “Факт знищення вибухового пристрою дає підстави вважати, що він взагалі був муляжем і не був придатний до будь-якого вибуху”, – сказав адвокат. Д.Лошаков також повідомив, що результати інших експертиз встановили відсутність відбитків пальців та слідів ДНК І.Мосійчука, С.Бевза та В.Шпари на вибуховому пристрої та вилучених листівках. Разом з тим, були виявлені відбитки пальців та ДНК інших невстановлених осіб. Таким чином, вважають адвокати, слідство фактично довело непричетність підзахисних до злочинів, в яких вони обвинувачуються.

Адвокати та дружини підсудних звинувачують у провладній заангажованості суддю. Який розглядає справу. Адвокат Д.Лошаков заявив, що цей суддя залежний від влади, перебуває під тиском владних органів, СБУ, а тому не може ухвалювати законних рішень. Він повідомив, що його суддівські повноваження закінчуються в серпні поточного року, після чого, згідно з процедурою, його кандидатуру має розглянути Верховна Рада для затвердження суддею безстроково. За таких умов, переконаний адвокат, цей суддя не може ухвалити рішення, яке б суперечило позиції влади, а тому не може брати участь у цьому процесі. “Ми вимагаємо замінити суддю на іншого і об’єктивно розглянути справу”, – сказав Д.Лошаков.

Дружина підсудного С.Бевза Х.Бевз сказала, що її родина та родини інших двох підсудних вже 8 місяців живуть у стані постійного стресу. За її словами, працівники СБУ та підконтрольний їм суддя перетворили їх життя на пекло. “Замість того, щоб викривати реальні злочини, вони невміло і нахабно фабрикують кримінальну справу проти наших чоловіків”, – сказала Х.Бевз.

Як повідомлялося, 22 серпня 2011 року у Василькові Київської області працівник СБУ вилучили начебто вибуховий пристрій. Як заявляють адвокати, це відбувалося із серйозними порушеннями заходів безпеки: люди з приміщення евакуйовані не були, а спеціаліст-вибухотехнік виносив пристрій без захисного костюму, лише у латексних рукавичках. Після цього працівник СБУ затримали 5 осіб. Уранці наступного дня усіх відпустили.

23 серпня Управління СБУ в Київській області за фактом порушила кримінальну справу. Ввечері того ж дня працівники СБУ затримали відпущених напередодні депутата Васильківської міськради С.Бевза та помічника депутата В.Шпару. 24 серпня затримали ще одного депутата міськради І.Мосійчука.

Проти усіх трьох було порушено кримінальну справу щодо підготовки теракту, а саме підриву пам’ятника Леніну в місті Бориспіль Київської області. Сам пам’ятник на той момент вже був демонтований за рішенням Бориспільської міськради.

26 серпня усіх трьох затриманих Солом’янський райсуд Києва заарештував на 2 місяці. 18 жовтня строк тримання під вартою на час слідства продовжили до 4 місяців.

Під час слідства двоє свідків Олексій Чернега та Юрій Бойко заявили про тиск і тортури з боку працівників СБУ з метою отримання необхідних показань проти заарештованих. Свідки відмовились від своїх неправдивих свідчень, оскільки вони були отримані забороненими КПК методами. У січні 2012 року телеканал ТВі підготував сюжет, у якому фігурує відзнята прихованою камерою розмова оперуповноваженого СБУ Дмитра Єрмаковича та свідка Ю.Бойка. Працівник спецслужби тиснув на свідка, аби той змінив покази і знову свідчив проти заарештованих.

З 16 грудня 2011 року справа перебуває на розгляді Києво-Святошинського райсуду Київської області. З часу затримання підсудні І.Мосійчук, С.Бевз та В.Шпара більше 8 місяців перебувають під арештом в Лук’янівському СІЗО.