Начальник Качанівської колонії каже, що депутати на нього нападаються

Як повідомили УНІАН у Відділі у зв’язках із засобами масової інформації, громадськістю та міжнародного співробітництва Державної пенітенціарної служби, сьогодні, 28 квітня, до Качанівської виправної колонії прибуло 28 народних депутатів з вимогою дозволити зустріч із засудженою Юлією Тимошенко.

Дозвіл на зустріч із Ю.Тимошенко начальником установи було надано народним депутатам Сергію Власенку і Андрію Кожем’якіну, а також Євгенії Тимошенко, які є офіційними захисниками по кримінальній справі проти Ю.Тимошенко. Решті народним депутатам було вкотре роз’яснено юридичні підстави можливості отримання побачення із Ю.Тимошенко відповідно до внутрішнього розпорядку режимного об’єкту та законодавчих актів України.

«Протягом трьох годин начальник Качанівської колонії був вимушений терпіти необґрунтовані нападки депутатів і роз’яснювати останнім, що колонія є установою для тримання позбавлених волі осіб, які відбувають покарання за вчинення злочинів, а не «гостинним двором», - йдеться у повідомленні.

ДПтС України повідомляє, що, згідно з доповідною начальника Качанівської колонії, під час сьогоднішнього візиту до установи окремі народні депутати допускали відносно нього погрози, вживали нецензурну лексику та жаргонні вирази, здійснювали психологічний тиск, деякі з них намагалися навіть вчинити протизаконні дії.

У зв’язку з цим керівництво та персонал Державної пенітенціарної служби звертається до народних депутатів України, представників засобів масової інформації та громадськості не вносити дестабілізацію в роботу установ виконання покарань відомства, не допускати погроз, "нецензурщини" та напруження в оперативній обстановці як Качанівської, так і інших установ пенітенціарної системи, та висловлює сподівання на порозуміння та здоровий глузд.