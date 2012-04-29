Комітет виборців заявляє, що ЦВК «порвала» Луганщину на шматки

Про це в інтерв`ю УНІАН заявив голова обласного відділення Комітету виборців України Олексій Свєтіков.

«Центрвиборчком порвав Луганську область на шматки», - підкреслив О.Свєтіков.

«Так, виборчий округ №112 включає Рубіжне (центр округу – 23 дільниці), Брянку (32 дільниці), Кіровськ (17 дільниць) і більшу частину Первомайська (40 дільниць). Ці чотири міста – анклави. А відстань від Брянки до Рубіжного майже 100 кілометрів. Везти бюлетені в окружну комісію представники 79 дільничних комісій будуть через центри двох інших округів – 107 і 106», - зазначив представник КВУ.

За його словами, «з трьох анклавів складається округ 110, куди включені Алчевськ (центр округу), Антрацит віддалений від Алчевська на 70 кілометрів (і відокремлений територією округу 108) з частиною Антрацитовського району, частина Лутугінського району. З трьох анклавів складається округ 106, в який включені Сєверодонецьк (центр округу), частина Стаханова і частина Попаснянського району. Везти бюлетені в Сєверодонецьк доведеться через територію (і центр) округу 107».

За оцінкою ЛОО КВУ, такий неприродний розділ території області на округи став результатом кулуарних домовленостей, у політичних інтересах.

У ЛОО КВУ чекають, що Постанова ЦВК №82 буде оскаржена в окружномуо адміністративному суді міста Києва кимось із виборців, які визнають, що цим рішенням порушено їхнє право на обрання. Такий позов може бути поданий не пізніше 3 травня.