Функціонер союзу: УЄФА не переноситиме матчів Євро з України

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, на цьому наголосив директор з питань комунікацій УЕФА Александр Фуртуа в ефірі TVN24.

"Ситуація в Україні породжує багато запитань. Ми поставили їх українській владі й отримали гарантію, що вони зможуть гарантувати безпеку на усіх об'єктах, які будуть використовуватися під час чемпіонату", - сказав він.

"Чемпіонат відбудеться за кілька десятків днів в Україні та Польщі", - додав А.Фуртуа.

Як повідомляв УНІАН, 30 квітня один з директорів УЄФА Мартін Каллен в інтерв’ю німецькій газеті Sueddeutsche Zeitung заявив, що УЄФА може перенести проведення Євро-2012 на інший рік через ситуацію в Україні.

1 травня президент Федерації футболу України Григорій Суркіс закликав припинити будь-які спекуляції навколо теми проведення в Україні фінальної частини Євро-2012.

«Засідання Наглядової ради УЄФА, яке відбулося в Ньоні 30 квітня, пройшло у діловій та конструктивній обстановці. Керівництво Європейського футбольного союзу висловило задоволення загальним ходом підготовки до турніру в Україні та Польщі. Під час обговорення поточних питань було підкреслено, що приймаюча сторона в цілому виконала взяті на себе зобов’язання щодо будівництва та реконструкції головних об’єктів інфраструктури, які дадуть змогу провести чемпіонат Європи на належному рівні», - повідомив Г.Суркіс.

«Президент УЄФА (Мішель Платіні) вкотре заявив − він упевнений в тому, що футбольне свято в Україні та Польщі буде цікавим, привабливим та успішним…», - сказав президент ФФУ.

Г.Суркіс підкреслив, що «такою була і є на сьогоднішній день офіційна позиція УЄФА стосовно результатів кількарічної наполегливої роботи країн-господарок турніру. Жодних інших інтерпретацій з цього приводу у коридорах штаб-квартири УЄФА ані українська, ані польська делегація не почули».

Довідка УНІАН. Матчі фіналу Євро-2012 мають відбутися пройти в українських Києві, Львові, Донецьку та Харкові та польських Варшаві, Вроцлаві, Гданську та Познані з 8 червня по 1 липня.