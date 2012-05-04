Захарченко: вибухівка, закладена в урни у Дніпропетровську, була фугасної дії

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив міністр внутрішніх справ України Віталій Захарченко.

«Останній вибух наші експерти, до речі, визнали найпотужнішим, але жодна особа не постраждала», - сказав В.Захарченко.

За його словами, згідно з висновками експертів-криміналістів та експертів-вибухотехніків, всі вибухові пристрої, закладені в урни у Дніпропетровську, були оболонкові, фугасної дії. Експерти встановили, що перший вибух дорівнював 160 грамам тротилового еквіваленту, другий – 190 грамам, третій – 230 і останній, четвертий – 300 грамам.

В.Захарченко додав, що елементами ураження стали урни для сміття, зроблені з залізобетону.

Відповідаючи на запитання, чому саме Дніпропетровськ був обраний містом для атаки, міністр сказав: «Мабуть, на всі ці запитання ми знайдемо відповідь, коли цей злочин буде розкрито».

В.Захарченко ще раз нагадав, що після відпрацювання величезного масиву інформації кількість версій зменшується, але зараз озвучувати будь-яку з них він вважає недоречним, оскільки скоєний злочин є дуже небезпечним і потребує якнайшвидшого розкриття.

Як повідомляв УНІАН, 27 квітня в центрі Дніпропетровська пролунали 4 вибухи, внаслідок яких постраждало 30 осіб, зокрема 10 дітей.

За фактами вибухів порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України. Справу розслідує СБУ.