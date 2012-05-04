Навіть Ющенко не поїде в Ялту

Про це повідомила прес-секретар екс-президента Ірина Ванникова, пише "Українська правда".

"Віктор Андрійович не збирається на саміт в Ялту. Це не входило у його плани", - сказала вона.

"У ці дати президент Ющенко збирається відвідати Вашингтон на запрошення 43 президента США Джорджа Буша. У США Інститут Буша планує велику програму, присвячену темі свободи та демократії", - розповіла прес-секретар.

Вона додала, що поїздка до США на запрошення Буша запланована ще минулого року, тому Ющенко не вніс саміт у Ялті у свій графік.