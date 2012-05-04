Навіть Ющенко не поїде в Ялту
17:20, 04 травня 2012Політика
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Екс-президент України Віктор Ющенко не планує відвідати саміт у Ялті, натомість він відлітає до США на запрошення екс-президента Джорджа Буша.
Віктор Ющенко не поїде в Ялту
Про це повідомила прес-секретар екс-президента Ірина Ванникова, пише "Українська правда".
"Віктор Андрійович не збирається на саміт в Ялту. Це не входило у його плани", - сказала вона.
"У ці дати президент Ющенко збирається відвідати Вашингтон на запрошення 43 президента США Джорджа Буша. У США Інститут Буша планує велику програму, присвячену темі свободи та демократії", - розповіла прес-секретар.
Вона додала, що поїздка до США на запрошення Буша запланована ще минулого року, тому Ющенко не вніс саміт у Ялті у свій графік.
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