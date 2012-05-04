Метеорологи лякають аномальною спекою на початку червня

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила на прес-конференції завідуюча відділенням кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського науково-дослідного гідрометеорологічного інституту МНС України Вазіра Мартазінова.

За її словами, «хоч червень і почнеться з невеликого похолодання, проте, ми очікуємо подальший розвиток екстремально теплих процесів і аномальної температури».

В.Мартазінова прогнозує, що температура може підніматися на 10-11 градусів вище середньодобової норми. За її словами, з 5 до 15 червня вдень температура повітря доходитиме до 30-32 градусів спеки, а вночі 16-18 градусів.

При цьому вона підкреслила, що до 20 червня буде різке зниження температури й очікуються сильні опади.

«Друга половина червня буде дощовою й прохолодною, температура вночі 10-12 градусів на більшій частині території України, а денна - близько 20-22 градусів», - додала В.Мартазінова.

Вона зазначила, що наприкінці червня очікуються «дуже сильні опади практично по всій території України у вигляді дощу, причому зливового характеру зі шквалами, штормового характеру, з грозами».