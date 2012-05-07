У Коморовського вважають лицемірством заклики бойкотувати Україну

Західні політики закликами до бойкоту саміту лідер держав Центральної Європи у Ялті і фіналу Євро-2012 в Україні демонструють своє "лицемірство", про що свідчить їхній абсолютно інший підхід до порушення прав людини у Російській Федерації.

Як передає кореспондент УНІАН про це в інтерв`ю газеті Super Express сказав радник Президента Польщі Роман Кужняр.

"Це виглядає як якась мода серед європейських політиків. Ми також серйозно занепокоєні тим, що діється з пані Тимошенко, але принаймні зараз не бачимо підстав для таких емоційних реакцій західних лідерів", - сказав він.

"Нехай покажуть більше "холодного розрахунку". Так, як це зроблять з Росією, адже не мають сумнівів, що стандарти дотримання прав людини попри все в Україні однозначно кращі", - відзначив радник Президента Польщі.

Р.Кужняр закликав також раціонально оцінювати заяви самої екс-прем`єра України Юлії Тимошенко. "Давайте будемо серйозними. Не думаю, що пані Тимошенко хтось бив. Можливо, дійшло до якоїсь шарпанини, що не можна виключити, взявши до уваги її темперамент", - сказав він, наголосивши, що українська влада ніколи не вдалася б до її побиття, побоюючись міжнародного розголосу.

Р.Кужняр підтвердив, що Президент Польщі Броніслав Коморовський на саміті у Ялті 11-12 травня планує обговорити справу Ю.Тимошенко з Президентом України Віктором Януковичем, але зауважив, що це не буде основною темою розмови.