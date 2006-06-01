У статті про голову СБУ всі факти достовірні

Головний редактор газети "Україна Молода", який також є радником Президента України, Михайло ДОРОШЕНКО заявляє про достовірність фактів, викладених у газеті щодо голови СБУ Ігоря ДРІЖЧАНОГО.

"Я впевнений, що не може бути сумнівів щодо достовірності статті. Нами було використано кілька джерел інформації, які накладаються одне на одне", - заявив М.ДОРОШЕНКО у коментарі "Українській правді".

"Ми готові й у суді, і будь де довести правдивість публікації. В суд прийдуть люди, які підтвердять факти. І будинок біля СБУ нікуди не дінеться – ви самі можете прийти і розпитати, хто там живе", - додав він.

На питання, чому ця стаття з`являється саме зараз, у період коаліційних переговорів, М.ДОРОШЕНКО відповів: "Особливої прив’язки до цих подій немає. Скажу лише, що призначення Івана ГЕРАСИМОВИЧА заступником глави СБУ було останньою краплею".

М.ДОРОШЕНКО не відповів на запитання, чи намагався він переконати Президента Віктора ЮЩЕНКА не робити такі призначення – за його словами, він скаже про це "пізніше".

Редактор "України молодої" також сказав, що поки не говорив з Президентом про цю публікацію.

М.ДОРОШЕНКО також додав, що у цієї статті "буде продовження".

В той же час, як стало відомо "Українській правді" з джерел, наближених до газети, інформацію виданню надавали декілька людей.

"Інформацію нам надали кілька людей, про яких згадується в цій статті і двоє, які працюють у службі. Вони дали інформацію. Вона надійна і джерела такі, яким можна довіряти", - зазначає джерело.

За його словами, матеріали отримували як головний редактор, так і сам журналіст, який потім їх "скомпілював".