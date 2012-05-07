До Києва з'їхалися керівники торгово-промислових палат з 14 країн

Київ має хороші перспективи реалізації спільних взаємовигідних проектів з зарубіжними інвесторами - і важлива роль у майбутній співпраці належить торгово-промисловим палатам.

Про це, як повідомляє прес-служба КМДА, заявив голова КМДА під час зустрічі з учасниками Міжнародного форуму керівників торгово-промислових палат «Міжнародні аспекти Стратегії розвитку Києва: роль торгово-промислових палат у міжрегіональному співробітництві».

Вітаючи учасників Форуму, очільник міськадміністрації сказав, що «сьогодні як у Києві, так і в цілому в Україні – стабільна економічна ситуація, що дає можливість впевнено реалізовувати різноманітні проекти, у тому числі із залученням іноземних інвесторів. Наприклад, минулого року ми досягли значних результатів у будівництві житла – здано 1,5 млн. кв. метрів. Активно зводяться дитячі садки та школи, щорічно вводиться в експлуатацію 2 станції метрополітену, оновлюється муніципальний транспорт. Так, цього року на маршрути міста вийде 400 нових автобусів та тролейбусів, близько половини цієї кількості вже курсує містом».

Також Олександр Попов зазначив, що для полегшення роботи іноземного та вітчизняного бізнесу у столиці України відкрито і продовжують відкриватися дозвільні центри, які працюють за принципом «єдиного вікна». Це суттєво прискорює оформлення багатьох видів дозвільних документів та сприяє відкритості процесів документообігу.

Зазначимо, що цього року на Міжнародному форумі керівників торгово-промислових палат присутні 38 палат із 14 країн.