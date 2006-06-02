Про наявність залізничних квитків запитуйте через SMS

Міністерство транспорту і зв`язку України та «Укрзалізниця» ввели нову послугу - отримання інформації з мобільного телефону про наявність вільних місць у потягах, які відправляються із станції “Київ-Пасажирський” в Україні, до країн СНД і Балтії. Про це УНІАН повідомили в прес-службі міністерства.

За інформацією прес-служби, для отримання довідки про наявність вільних місць у потягах з мобільного телефону потрібно відправити на короткий номер 10312 SMS–запит наступного змісту: UZ _ХХХXXXХ. Де „ХХХXXXX” - телефонний код міста призначення за міжнародною системою (наприклад: Вінниця - 38043, Краматорськ - 3806264, Москва - 7495).

Як наголошується в повідомленні, “через хвилину Ви одержите SMS–відповідь з інформацією про наявність вільних місць (на поточний і наступний дні) у відзначеному напрямку”.

Вартість послуги становить 1 грн. (включаючи ПДВ, без урахування збору до Пенсійного фонду). Послуга надається абонентам “Київстар”, Ace&Base, Djuice, UMC, Sim-Sim і ДЖІНС.