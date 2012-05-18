Яценюк каже, що СБУ склала список тих, хто не з Партією регіонів

«Я знаю, що в адміністрації президента і в СБУ складений список, який має близько 500 осіб. Це список людей, які вже зараз підтримують Об’єднану опозицію чи готові її підтримати. Це ті, хто не з Партією регіонів», – сказав Арсеній Яценюк під час прес-конференції в Одесі 17 травня.

Як передає прес-служба, Арсеній Яценюк також наголосив, що йдеться як про підприємців, так і про тих, хто має власні ЗМІ, чи тих, хто вже отримав представницький мандат, наприклад, у сільській чи районній раді.

Лідер «Фронту Змін» навів приклад Одеси, де правоохоронні органи переслідують одного з вірогідних кандидатів-мажоритарників, щоб він не балотувався в Одеському окрузі.

«Змушений констатувати, що у нас є певні втрати. І одна з останніх втрат - в Києві. Щоправда, людина сказала, що просто прийняла рішення займатися бізнесом. Однак я розумію реальні мотиви і з чим це пов’язано», - наголосив лідер «Фронту Змін».