В Одесі відкриється дев'ятнадцяте генконсульство - чеське

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на зустрічі з журналістами Надзвичайний і Повноважний Посол Чехії в Україні Іван Почух, який прибув до Одеси для участі в туристичному фестивалі в рамках Днів Європи в Україні.

Чеський дипломат провів зустрічі з головою Одеської обласної ради Миколою Пундиком і першим віце-мером Одеси Миколою Ільченком, на яких обговорювалися перспективи розвитку культурних і економічних відносин між двома країнами, зокрема Одеського регіону і Чехії.

На думку І.Почуха, відкриття генерального консульства Чехії в Одесі сприятиме зміцненню плідної співпраці між країнами.

Голова Представництва Міністерства закордонних справ України в Одесі Костянтин Ржепишевський відзначив, що нині в місті функціонують 18 генконсульств іноземних держав, чеське генконсульство буде дев'ятнадцятим.

Він додав, що на Гагарінському плато сьогодні відкривається дипломатичний клуб, який стане місцем зустрічей для співробітників генконсульств. При клубі функціонуватиме готель, де зможуть проживати іноземні дипломати, акредитовані в Україні.