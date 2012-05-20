Тейшейра каже, що в ЄС на Україну і Росію дивляться різними очима

Про це Тейшейра заявив у Вінниці під час заходів, присвячених святкуванню Дня Європи, передає кореспондент УНІАН.

«Коли ми дивимось на Україну, і коли ми дивимось на Росію - ми дивимось на ці дві країни різними очима. Ми беремо до уваги ті заяви, які робляться відповідними урядами цих країн. Росія ніколи не приймала рішення, і жоден з її урядів ніколи не приймали рішення та не робили заяви про те, що Росія прагне бути членом ЄС, що Росія прагне бути частиною Європи. Вони ніколи не говорили про те, що це є ключовим напрямком зовнішньої політики Росії. Росія завжди заявляла, що вони щасливі мати свою пострадянську систему, і що вони будуть розвивати Євроазійську державу», - зазначив представник Єврозоюзу.

Тейшейра додав, що на відміну від Росії, Україна заявляє про свої євроінтеграціїні наміри впродовж останніх 10-12 років.

«Влада України, уряди України завжди заявляли про те, що Україна хоче стати членом ЄС, хоче розвивати партнерські відносини з ЄС, і тому ми з нашого боку маємо абсолютне право говорити і заявляти про те, що не виконується в цьому напрямку», - додав він.

«А між ЄС і Росією, так само як між ЄС і Китаєм, ЄС і Індією, тобто країнами, які ніколи не заявляли про своє прагнення стати частиною Євросоюзу, існують інші відносини у різних сферах. І коли в цих країнах виникають певні питання з прав людини ми також заявляємо про нашу позицію, але ми ніколи не вимагали щоб ці країни приймали наші цінності чи приймали нашу модель суспільства», - сказав голова Представництва ЄС в Україні.