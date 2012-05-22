Фюле: Політично вмотивоване правосуддя – системна проблема в Україні

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні у Страсбурзі, виступаючи в ході дебатів “Ситуація в Україні, справа Юлії Тимошенко” в Європарламенті.

“Політично вмотивоване правосуддя – системна проблема в Україні, і вона потребує системного вирішення у вигляді всебічної судової реформи”, - сказав він.

Єврокомісар зазначив, що впродовж останнього року Європейський Союз неодноразово заявляв про своє обурення використанням вибіркового правосуддя і не лише у випадку колишнього прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко, але й в інших випадках.

Комісар ЄС також зазначив, що першим кроком до відновлення довіри до намірів української влади рухатися в європейському напрямку стало б створення умов для відновлення здоров’я колишнього українського прем’єра в Україні чи за її межами.

У зв’язку з цим єврокомісар привітав домовленість президента Європарламенту Мартіна Шульца та прем’єр-міністра України Миколи Азарова про можливість направити групу медичних фахівців, під егідою Європарламенту, для огляду та призначення лікування Ю.Тимошенко. Ця група має доповнити зусилля німецьких лікарів.

Щодо юридичних прав Ю.Тимошенко, то, на думку Ш.Фюле, найважливішим є те, щоб касаційний суд України зміг оголосити своє рішення до кінця червня, а через короткий час після того – своє рішення міг би оголосити Європейський суд з прав людини.

За словами єврокомісара, це також стосується і справи колишнього міністра внутрішніх справ України Юрія Луценка.

При цьому комісар особливо наголосив на тому, що всі наступні процеси мають відбуватися відповідно до нового Кримінального процесуального кодексу України.

Він також підкреслив, що схвалення нового Кримінального процесуального кодексу України стало кроком вперед і повинно покращити якість майбутніх судових процесів.

“У той самий час Ю.Тимошенко та інші жертви політично-мотивованого правосуддя вже були засуджені. Дії для реформування Кримінального кодексу необхідні для того, щоб звернутися до самої сутності проблеми”, - наголосив Ш.Фюле.

Як повідомляв УНІАН, після сьогоднішніх дебатів Європарламент планує схвалити резолюцію. Голосування заплановане на четвер, 24 травня.