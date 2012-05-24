Янукович зізнався, що вже давно б відпустив Тимошенко за кордон

Лікувати екс-прем`єра Юлію Тимошенко за кордоном не дозволяє закон. Про це в інтерв`ю газеті "Сегодня"сказав Президент України Віктор Янукович.

"Мені часто радять: так відправте ви Тимошенко за кордон, і нехай її там лікують. Якби це від мене залежало, я б давно це зробив. Але цього не дозволяє Закон. Потрібні відповідні рішення законодавства", - підкреслив В.Янукович.

Нагадаємо, зараз екс-прем`єр перебуває в харківській клініці. Захист Ю.Тимошенко неодноразово звертався до української влади з проханням відправити Тимошенко лікуватися до Європи.