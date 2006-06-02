Весілля Шуфрича відміняється

Депутат від СДПУ(о) у Верховній Раді Криму Нестор Шуфрич найближчим часом одружуватись не збирається.

Про це повідомила прес-служба депутата в п`ятницю.

"На численні звернення ЗМІ прес-служба заявляє, що найближчим часом весілля Нестора Івановича не планується", - сказано в повідомленні.

Раніше у п`ятницю газета "Комсомольська правда в Україні" повідомила, що незабаром планується весілля депутата.

"Шуфрич має намір розчарувати своїх шанувальниць. Він не тільки переїжджає до Криму, він ще й... уже обрав собі наречену", - пише газета.

За даними видання, майбутня дружина депутата тільки закінчила медичний ВУЗ, працює за спеціальністю і дуже любить свою роботу.

На питання, де відбулося знайомство з нареченою, Шуфрич відповів: "Це знайомство пов`язане з моєю роботою".

"Комсомолка" припускає, що зустріч могла відбутися в клініці "Борис", куди Шуфрич потрапив минулого літа, "одержавши кийком по голові від закарпатського Омону". За інформацією видання, весілля мало відбутися найближчими днями.

"Українська правда"