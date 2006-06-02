Весілля Шуфрича відміняється
Газета запустила "дезу"
Депутат від СДПУ(о) у Верховній Раді Криму Нестор Шуфрич найближчим часом одружуватись не збирається.
Про це повідомила прес-служба депутата в п`ятницю.
"На численні звернення ЗМІ прес-служба заявляє, що найближчим часом весілля Нестора Івановича не планується", - сказано в повідомленні.
Раніше у п`ятницю газета "Комсомольська правда в Україні" повідомила, що незабаром планується весілля депутата.
"Шуфрич має намір розчарувати своїх шанувальниць. Він не тільки переїжджає до Криму, він ще й... уже обрав собі наречену", - пише газета.
За даними видання, майбутня дружина депутата тільки закінчила медичний ВУЗ, працює за спеціальністю і дуже любить свою роботу.
На питання, де відбулося знайомство з нареченою, Шуфрич відповів: "Це знайомство пов`язане з моєю роботою".
"Комсомолка" припускає, що зустріч могла відбутися в клініці "Борис", куди Шуфрич потрапив минулого літа, "одержавши кийком по голові від закарпатського Омону". За інформацією видання, весілля мало відбутися найближчими днями.