Весілля Шуфрича відміняється

13:49, 02 червня 2006
Політика
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Газета запустила "дезу"

Депутат від СДПУ(о) у Верховній Раді Криму Нестор Шуфрич найближчим часом одружуватись не збирається.

Про це повідомила прес-служба депутата в п`ятницю.

"На численні звернення ЗМІ прес-служба заявляє, що найближчим часом весілля Нестора Івановича не планується", - сказано в повідомленні.

Раніше у п`ятницю газета "Комсомольська правда в Україні" повідомила, що незабаром планується весілля депутата.

"Шуфрич має намір розчарувати своїх шанувальниць. Він не тільки переїжджає до Криму, він ще й... уже обрав собі наречену", - пише газета.

За даними видання, майбутня дружина депутата тільки закінчила медичний ВУЗ, працює за спеціальністю і дуже любить свою роботу.

На питання, де відбулося знайомство з нареченою, Шуфрич відповів: "Це знайомство пов`язане з моєю роботою".

"Комсомолка" припускає, що зустріч могла відбутися в клініці "Борис", куди Шуфрич потрапив минулого літа, "одержавши кийком по голові від закарпатського Омону". За інформацією видання, весілля мало відбутися найближчими днями.

"Українська правда"

 

 

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