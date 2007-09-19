ЦВК відклала Цушка до кращих часів

Сьогодні Центральна виборча комісія України відклала до набуття чинності постанови Окружного адміністративного суду м. Києва розгляд скарги блоку “Наша Україна – Народна самооборона” про оголошення попередження кандидату в народні депутати від СПУ, міністру внутрішніх справ України Василю ЦУШКУ у зв’язку з використання ним службових повноважень під час передвиборчої агітації.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення сьогодні прийняли члени ЦВК, враховуючи той факт, що вчора суд своїм рішенням зобов’язав В.ЦУШКА надалі утримуватися від використання символіки та інформації про діяльність МВС під час проведення політичної агітації, а рішення суду має набрати чинності 20 вересня, якщо сторона-відповідач не оскаржить його.

Втім, як зауважила доповідач по скарзі НУ-НС Тетяна ЛУКАШ, «сьогодні від Василя ЦУШКА до Центральної виборчої комісії надійшло пояснення, в якому він заявляє про те, що згадана постанова суду буде ним оскаржена». У зв’язку з цим розгляд скарги був відкладений.

Як повідомляв УНІАН, 18 вересня Окружний адміністративний суд Києва визнав, що міністр внутрішніх справ, кандидат в народні депутати від СПУ В.ЦУШКО у відеоролику цієї політичної сили здійснював передвиборчу агітацію, використовуючи свої службові повноваження.